Funcionario español asegura que su país liberó a América de un poder caníbal

Toni Cantó, un historiador que funge como director de la oficina del Español, desató la polémica tras su presentación en el senado de ese país. Allí aseguró que "España liberó a América de un poder caníbal".

Según expresó, las civilizaciones en América, antes de la conquista española, "era absolutamente brutal, salvaje, incluso caníbal. Eran capaces incluso de en una ceremonia matar a 70.000 personas".

Luego agregó que España no fue colonizador ni conquistar. "Llegó a España a aquel continente y liberó al continente".

“España no conquistó América. España la liberó”



Me he permitido usar esta frase de @marcelogullo en mi comparecencia de hoy en la Asamblea de Madrid. pic.twitter.com/UCLpr1z6DY