Erupción de volcán Semeru cobra una vida en Indonesia

La erupción este sábado del volcán 'Semeru', en la provincia indonesia de Java Oriental, ha dejado al menos un fallecido y 41 heridos con quemaduras de diversa consideración, según han confirmado las autoridades en su primer balance.

Cientos de personas de las comunidades circundantes tuvieron que escapar con lo puesto ante la erupción del 'Semeru', según ha explicado la jefa adjunta de la localidad de Lumajang, Indah Masdar, en rueda de prensa.

Dos personas están desaparecidas y ocho empleados de una cantera están atrapados bajo los escombros desprendidos por la erupción. "Esperamos que podamos rescatarlos pronto. Sus familias están llorando, ansiosas por conocer su destino", ha lamentado.

El jefe de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres, Suharyanto, ha avisado de que los rescates pueden ser extremadamente difíciles por el colapso de un puente y por el denso barro que ahora mismo inunda la región. "Hasta los todoterreno tienen problemas para circular", ha avisado.

El volcán, de 3.700 metros y la montaña más alta de la isla de Java, ya entró en erupción en diciembre del año pasado, lo que provocó una ola de evacuaciones parecida a la vivida este sábado.

Mount Semeru erupted sending a wall of hot clouds barrelling down towards nearby villages. pic.twitter.com/TQL9UT29Xy