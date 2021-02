"En Venezuela no existen instituciones que puedan velar por los derechos de los comunicadores"

Gabriela Perozo, socia de VPItv, responde a una serie de preguntas ante la censura a la que se visto expuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro.



El régimen de Nicolás Maduro incautó equipos y afectó su capacidad para informar. ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué ahora?

Luego de un operativo que fue liderado por los reguladores de comunicaciones en Venezuela y el órgano que se encarga del tema tributario, SENIAT y CONATEL, procedieron a incautar todos los equipos pertenecientes a VPItv para desmantelar su operación, para que nos quedáramos sin la posibilidad de informar a todo el país.



VPItv no solamente era un medio de comunicación digital que había de alguna manera suplantado las funciones de los medios tradicionales que han sido completamente vetados y censurados en Venezuela, es además un medio que servía como un brazo visual a los demás medios comunicaciones en Venezuela.

La información que transmitíamos en vivo era replicada y tomada como parte fundamental de las informaciones que emitían medios y páginas web, los videos en su mayoría eran de VPItv.



No sabemos cuál fue el detonante de esta situación, las personas relacionadas al régimen de Nicolás Maduro han dicho públicamente que van a avanzar en su arremetida contra todas las instituciones. Hemos visto cómo están atacando a las organizaciones no gubernamentales. Están persiguiendo a la disidencia política, a los diputados, y justamente en esa estrategia están incluidos los medios de comunicación.



Es muy probable que a partir de este momento haya muchísima más oscuridad. El detonante es que a partir de 2021 buscan reforzar aún más la hegemonía comunicacional que han ejercido y por tanto VPItv, siendo el único medio que transmitía desde más de 2º estados del país, les resultaba incómodo y por eso pretenden silenciarnos.

Se trata de acoso, se trata de represión. Es una campaña que ha venido sucediendo desde los primeros ataques de Hugo Chávez que inicia con el tema de comenzar con las licencias y termina con amenazas, censura y represión.



Hoy día hay más de 200 medios de comunicaciones han sido silenciados de alguna manera por parte del régimen de Nicolás Maduro; ellos presionan para que cierren el medio, para que vendan el medio y esté en manos de amigos de Nicolás Maduro, ellos clausuran medios de comunicación.



En el caso de VPItv nos llama poderosamente la atención que no tuvimos un proceso como normalmente tratan ellos de seguir, sino que sencillamente se decretó el cese de operaciones, no se puede crear ni difundir contenido desde o dentro de Venezuela, eso es un precedente muy grave. Vale la pena acotar que somos un medio internacional de noticias, incluyendo EE. UU. y no estamos regulados por leyes en Venezuela, simplemente teníamos corresponsales en Venezuela. Así que no hay ningún tipo de violación a la ley, incluso dentro de Venezuela tampoco habría violación de alguna ley porque ellos sencillamente, si se transmite una protesta por la escasez de gasolina, para ellos estás transmitiendo información que crea zozobra y a partir de allí buscan establecer estos procesos administrativos.



¿Es acoso? ¿Es represión? ¿Hay alguna violación de la ley o reglamento del que se los acuse?

Los medios de comunicación en Venezuela en general han sufrido censura, hay amenazas específicas a periodistas con nombre y apellido, el bloqueo en internet. No solo en la infraestructura general (somos el penúltimo peor país del mundo con velocidad de internet más mínima, esto lo han hecho empresas que se dedican a este tema), aparte de tener una velocidad mínima de internet hemos visto cómo nuestros medios digitales son atacados y bloqueados.



Tenemos que usar enlaces y otras estrategias antibloqueo para que las personas dentro de Venezuela puedan seguir accediendo a la información. Como hacen de manera regular a los periodistas, en medio de una pauta algunos funcionarios del SEBIN (la policía política), te toma fotografías, quieren hacerte sentir que eres una persona vigilada, que eres un objetivo del régimen de Nicolás Maduro porque sencillamente estás dando acceso a la información a los venezolanos y ejerciendo libremente el ejercicio al periodismo.



¿Quién vela por los derechos en Venezuela? ¿Qué poder del Estado aún está del lado de la libertad de expresión?



En Venezuela no existen instituciones que puedan velar por los derechos de los comunicadores y mucho menos de los medios de comunicación. Tenemos un total estado de indefensión. Seguramente cualquier proceso judicial, administrativo, tributario que sufra un medio de comunicación en Venezuela tiene todas las de perder. Sin embargo, siempre los medios de comunicación responden a este tipo de procedimientos y se defienden hasta el final, aun sabiendo que se trata de una justicia completamente sesgada en donde la decisión final ya está tomada.



Tenemos un gremio muy sólido, así lo hemos vivido en este caso de ataques a VPItv y las instituciones del mundo conocen muy bien nuestra realidad y están apoyando. Esto es una alerta para todos los países que deciden tomar el camino de elegir a un líder que trabaja en alianza, rememorando el socialismo del siglo 21, impulsado por Hugo Chávez y seguido por Rafael Correa.



Los hechos dicen que todos los presidentes que se relacionen en esa línea comenzarán a atacar inmediatamente a la libertad de expresión; el acceso a la información es parte de lo que necesitan para ellos fortalecerse, para debilitar las instituciones y transitar a regímenes totalitarios. Siempre hay que prestar atención a estas amistadas peligrosas en el hemisferio.



Si un líder tiene probadas relaciones con personas como el régimen de Nicolás Maduro, el régimen de Hugo Chávez, y comparten esta línea ideológica, seguramente los medios de comunicación tendrán que librar una larga batalla porque van a sufrir cualquier tipo de censura. Les van a bloquear el internet, abrir procedimientos administrativos, van a amenazar directamente a sus periodistas. La manera de rastrear información es ilimitada para ellos y los periodistas corren riesgos significativos. Incluso utilizan fuerzas de seguridad para arrestar y amedrentar a los comunicadores para que se autocensuren, algo bastante frecuente en Venezuela.



¿Cuál es el mayor obstáculo para hacer periodismo en Venezuela? ¿Es la crisis, la falta de auspiciantes o el acoso del poder?



Los obstáculos están en todas partes. Primero, un gobierno que está rastreando la información y hacen que sufras las consecuencias por decir la verdad y esa verdad es una crítica directa al régimen. Tienen diversos sistemas judiciales, políticos para reprimir y amedrentar a los medios. No puedes como en cualquier parte del mundo, vender una publicidad a un precio normal. Si hoy vas a comprar publicidad por Google Ads, es un monto tan ínfimo que no vale nada. Vale cero esa publicidad.



Hay antecedentes de amenazas a anunciantes para que no coloquen sus anuncios en determinados medios de comunicación porque ejercen el periodismo libremente. Así que los obstáculos son demasiados. Sin embargo, el gremio periodístico venezolano sigue luchando. Nuestro llamado es que los gremios periodísticos en la región se unan contra cualquier liderazgo que pretenda utilizar esta misma forma de represión contra medios de comunicación. Los ciudadanos también tienen que estar muy pendiente de los líderes que tienen una senda demostrada que trae destrucción para sus pueblos.



¿Es peligroso ser periodista en Venezuela? ¿Usted teme por la vida de sus colegas?

Ejercer periodismo en Venezuela es estar en primera línea en una guerra. Los periodistas son amenazados constantemente, siempre tienen temor de ser aprensado. Un comunicador muy querido por los venezolanos, Roland Carreño, está hoy tras las rejas y eso ha sucedido en múltiples ocasiones. Incluso, los periodistas podrían ser asesinados.



La censura es tan fuerte que hasta un ciudadano que publique una opinión personal en sus cuentas de redes sociales, hemos visto cómo han sufrido consecuencias y los han llevado a prisión por ejercer su derecho a opinar. Es muy peligroso ser periodista en Venezuela, siempre temo por la vida de mis colegas, tanto por su integridad física como que se les pueda privar de libertad, así como se les ha venido privando su derecho de informar libremente.



* Jessica Armado desde Miami