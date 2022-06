En Filadelfia, Estados Unidos, se registra un nuevo tiroteo

Al menos tres personas han muerto y otras once han resultado heridas por un tiroteo bajo investigación ocurrido en una de las zonas más conocidas de bares y restaurantes de la ciudad estadounidense de Filadelfia en horas de la noche de este sábado 4 de Junio.

El incidente comenzó sobre las 23.30 de la noche entre las calles Second y South, abarrotadas por cientos de personas que estaban terminando de cenar. En una cuenta de Twitter se compartió el video de una cámara de seguridad dónde se puede observar el momento en el que inicia el tiroteo y todas las personas corren de la vía dónde se encontraban.

Surveillance video from a local business shows pandemonium after shots ring out near South & 3rd streets in Philadelphia last night just before midnight. pic.twitter.com/XLqGWEXAu1