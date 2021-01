En Colombia piden luto nacional por víctimas de covid-19 y líderes sociales asesinados

Personalidades públicas y políticos de diferentes sectores de Colombia pidieron luto nacional por las víctimas mortales del coronavirus covid-19 y por los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las antiguas FARC que fueron asesinados.

Esta petición surgió como crítica a la declaratoria del presidente Iván Duque de tres días de luto por la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a causa del coronavirus.

En redes sociales se compartieron mensajes con el hashtag #LutoNacional, que se convirtió en tendencia, por parte de periodistas, opositores del Gobierno de Iván Duque, miembros de partidos políticos y la ciudadanía en general.

El senador Gustavo Bolívar aseguró que “si Duque decretara 3 días de duelo por cada uno de los 720 líderes sociales asesinados durante su Gobierno, pasaríamos 2.160 días de luto oficial y apenas lleva 900 días gobernando. La ineptitud de este Gobierno es escandalosa. Ni los uribistas inteligentes la defienden”.

Y en otro mensaje, el legislador opositor citó el caso del periodista Cristian Camilo Illera, asesinado en Ocaña, Norte de Santander: “#LutoNacional permanente hasta que el uribismo abandone el poder. Es más, yo le pondría a la bandera una calavera. Es el símbolo de esa Colombia abyecta que se niega a la paz”.

La congresista del partido Comunes (antiguo FARC) y segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, escribió: “El #LutoNacional debe ser por: 51.128 víctimas del covid; 254 firmantes de la paz asesinados; más de 1000 líderes/as sociales asesinados; 91 masacres en el 2020; 6 masacres en el 2021. ¡Todas las vidas valen señor @IvanDuque!”.

La también congresista María José Pizarro señaló: “Como colombiana me declaró en luto por los 51.000 fallecidos por causa del covid, por los 15 asesinados el 9 y 10 de septiembre, por las más de 260 personas masacradas, por los cientos de líderes sociales y excombatientes asesinados. Por las 227 mujeres asesinadas y contando!!!”.

Martha Peralta Epieyú, presidenta del movimiento indígena Mais, expresó: "#LutoNacional por: 52 mil personas muertas por el Covid; más de 300 líderes sociales asesinados; 252 firmantes de la paz asesinados; más de 350 personas asesinadas en 97 masacres; Dilan Cruz, Javier Ordóñez, Anderson Arboleda, Julieth Ramírez, Juliana Giraldo, etc”.

Rafael Martínez, exalcalde de la ciudad caribeña de Santa Marta, dijo por su parte: “Que el gobierno decrete #LutoNacional en honor a Carlos Holmes Trujillo vaya y venga, pero que sea indiferente ante las masacres de líderes sociales y los más de 50 mil fallecidos por el covid-19 es bastante indignante. ¿Acaso en Colombia hay ciudadanos de primera y segunda categoría?”.

Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, escribió: “51.747 personas han fallecido en Colombia por el covid 19. El duelo nacional es por todos ellos y por los que vienen”.

El gobernador de Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, dijo: “Con ocasión del fallecimiento de Ministro Carlos Holmes, presidente Duque decreta #LutoNacional. Hasta hoy no se les rendía tributo a las 51.748 víctimas del virus que no eran ministros. Ellas y los cientos de masacrados en lo que va de este gobierno no merecían el mismo duelo?”.

Pero los mensajes también llegaron desde famosos de la televisión colombiana. Por ejemplo, la actriz Majida Issa afirmó: “Señor @IvanDuque le informo que en Colombia #NosEstánMatando y estamos en luto nacional desde hace mucho. Más de 100 masacres, asesinatos, abusos y más de 50.000 muertes por covid #EnormeTristeza”.

Como estos, hubo miles de mensajes criticando al Gobierno colombiano.

Las exequias del hasta entonces titular de la cartera de Defensa se realizan este miércoles en Bogotá. (I)