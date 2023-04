Emma Watson compartió detalles de su vida privada

Al cumplir 33 años, la famosa actriz Emma Watson compartió nuevos e insólitos detalles de su vida. Watson, quien dio vida a Hermione Granger en la saga de Harry Potter, reapareció luego de varios años lejos de las pantallas.

Su último papel importante fue en ‘Mujercitas’, en 2019. Y, luego, participó en el especial de aniversario de Harry Potter en 2022: Return to Hogwarts. Desde allí no se ha sabido mayores detalles de la actriz, aunque esto no es nuevo, pues siempre ha intentado mantener su vida en privado.

No obstante, este 2023 fue el año de las revelaciones. Emma dio detalles en una entrevista con la revista Vogue, y en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Me despedí de mi abuela y mi abuelo", contó en su post. "Volví sobre mis pasos. Comencé un fondo de inversión ambiental para mujeres. Jugué Pickleball con Sugar Ray Leonard e incluso jugué al golf y luego traté de hacer que todas mis amigas también aprendieran”, continuó.

Pero el dato que más llamó la atención fue en torno al sexo. Watson reveló que se inclina hacia las relaciones ‘Kink’. Un concepto que no es muy popular, pero que se refiere a la práctica sexual que llevan a cabo personas que están totalmente libres de prejuicios y que están dispuestos a hacer realidad sus fantasías sexuales y experimentar nuevas sensaciones.

La actriz también sorprendió al contar que le gusta vivir situaciones más intensas como el sadomasoquismo, las fantasías sexuales y la sumisión total a la hora de las relaciones. Aseguró que estas experiencias le dieron un placer y una seguridad muy satisfactoria, por lo que la ayudaron a determinar qué es lo que quería sentir con respecto al sexo.