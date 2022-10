Elon Musk desata la polémica con tuit a favor de paz en Ucrania

El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, provocó una agria polémica en Twitter al proponer un plan de paz para Ucrania con concesiones a Rusia y preguntar a sus seguidores por su opinión.

El plan de Musk incluye repetir la votación en las regiones anexionadas por Rusia bajo la supervisión de la ONU. "Rusia se marcha si es la voluntad de la gente", dijo.

Además prevé que Crimea "sea parte formal de Rusia como lo fue desde 1783, hasta el error de Jrushchov" y garantías para el suministro de agua a Crimea. Ucrania además "permanecerá neutral". "Al final este será muy probablemente el resultado. La cuestión es cuánta gente morirá hasta llegar a él", apuntó.

El empresario estadounidense advirtió además de que Rusia decretará la movilización general si Crimea está en peligro. "La muerte en ambos lados será devastadora. Rusia tiene tres veces más población que Ucrania, así que la victoria de Ucrania en caso de guerra total es improbable. Si te importa la gente de Ucrania, busca la paz", ha argumentado.

Tras la polémica generada, Musk ha planteado una pregunta más sencilla: "que la voluntad de la gente que vive en el Donbás y en Crimea decida si forman parte de Rusia o de Ucrania".

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió de inmediato en Twitter con una encuesta en la que pregunta a sus seguidores si prefieren un Elon Musk que apoya a Ucrania o a Rusia.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

El asesor principal de Zelenski, Mijailo Podoliak, señaló que hay "un plan de paz mejor" que incluye la liberación de todo el territorio ucraniano, incluida Crimea.