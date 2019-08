La apuesta por el “miedo” no le resultó a Macri

Miguel Ángel Pichetto, compañero de lista del presidente Mauricio Macri, analizó la derrota en las primarias en Argentina, donde obtuvieron el 32,8% del voto.

El domingo 11 de agosto de 2019, los opositores Alberto Fernández y Cristina Fernández, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, lograron el 47,65% de respaldo.

“Es un resultado que tiene más que ver con un componente, quizás, de castigo de la clase media, de los sectores que indudablemente tuvieron el impacto de la devaluación de 2018 y del ajuste tarifario”, asumió Pichetto, binomio de la lista “Juntos por el Cambio”, en declaraciones al canal Todo Noticias.

The New York Times señaló que la apuesta de Macri por “el miedo no alcanzó”. “El gobierno fracasa, confiaba en que los argentinos lo votarían por el rechazo que les inspiraba el gobierno anterior. No sucedió, y el resultado de estas elecciones sorprendió a millones”, especifica el editorial del medio estadounidense.

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el 75% de los 33,8 millones de convocados eligieron cuáles de las 10 fórmulas presidenciales quedan para las generales del próximo 27 de octubre de 2019.

En octubre, el 45% bastará para ganar la presidencia. No obstante, si ninguno obtiene el 40% o una diferencia de 10 puntos, tendrán que ir a una segunda ronda el 24 de noviembre de 2019.

“Para la opinión pública, la prioridad es lo económico-social, en segundo lugar importa la inseguridad y luego está la corrupción”, explicó el analista político e historiador Rosendo Fraga al diario BBC.

Una vicepresidenta indagada

Luego de 12 años de gobierno, el kirchnerismo fue derrotado en 2015 en las urnas por Macri. A esto se suman varios casos de corrupción que implican a la cúpula de izquierda y que, actualmente, tienen a su precandidata a vicepresidenta con 13 causas penales. La exmandataria niega los cargos y los atribuye a una persecución política de Macri.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a diario El Perfil que aunque Cristina gane la vicepresidencia tendrá fueros.

“La ley de fueros incluye a todos los funcionarios susceptibles y tanto el presidente como el vicepresidente pueden ser sometidos a juicio político. Y el artículo 53 de la Constitución establece que ambos pueden ser sometidos a juicio político”, explicó Gil.

Para avanzar en el pedido de prisión, la justicia debe lograr que el Congreso la someta a un proceso, en el que la acusación se inicia con los dos tercios en Diputados y Senado, luego avanzaría con la destitución.

Para The New York Times, el macrismo pierde porque no supo hacer su política de derecha; el kirchnerismo nunca intentó hacer una política de izquierda. (I)