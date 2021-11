El volcán Cumbre Vieja en la Palma - España expulsó bombas de lava

El volcán Cumbre Vieja expulsó grandes rocas que descendieron por las laderas del volcán. Las denominadas bombas no son nada más que una roca fundida por las altas temperaturas de la erupción, que luego se solidifica de nuevo al descender por las laderas.

Las bombas de lava se clasifican así al superar un diámetro de 64 milímetros.

Desde el 19 de septiembre, estos ríos de fuego han destruido unos 2.000 edificios y devastado casi 968 hectáreas, de las que 282 son de cultivos de banana y aguacate, así como viñedos.

El Instituto Geológico de España publicó un video en el que muestra cómo circula la lava del volcán Cumbre Vieja desde el cráter en la isla española de La Palma, dando origen a estos canales lávicos.

Además el Instituto Volcanológico de las islas Canarias compartió un video de la más reciente explosión este 2 de noviembre.





Imágenes de la erupción a las 19.00 (hora canaria) desde Tacande / Footage of the eruption at 7.00 (Canarian hour) from Tacande pic.twitter.com/DhWjxrXWPi