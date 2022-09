El rapero Coolio falleció a los 25 años en Los Ángeles

El rapero estadounidense Coolio, reconocido por su interpretación de la canción 'Gangsta's Paradise', falleció a los 59 años en Los Ángeles. Jarez Posey, representante del artista, confirmó su fallecimiento a la cadena CNN. No se informaron los detalles de su muerte aunque se presume que pudo ser de un paro cardíaco.

El portal TMZ reportó que el rapero, cuyo nombre verdadero era Artis Leon Ivey Jr., se encontraba en la casa de uno de sus amigos y se desvaneció en el baño. Los paramédicos llegaron para reanimar al cantante, pero no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Coolio inició su carrera en la década de los 80s y admitió haberse involucrado de jóven con pandillas, grupos delictivos y narcotraficantes. Dejó las calles para convertirse en bombero voluntario y poco después emprendió su carrera musical. El éxito le llegó en 1995 con la exitosa 'Gangsta's Paradise', que acumula más de 1 000 millones de vistas en YouTube. La canción ganó un Grammy en 1997 por Mejor Interpretación de Rap.

A pesar de que el artista no logró emular el éxito de 'Gangsta's Paradise' se destacó por otras interpretaciones como 'C U When U Get There', 'Fantastic Vogage' y '1,2,3,4 (Sumpin' New)'.