El perfume de Elon Musk que huele a 'pelo quemado' se vende con éxito

El CEO de múltiples compañías, Elon Musk, vendió 30.000 botellas de un perfume destinado a oler como si la cabeza estuviera en llamas, llamado “Burnt Hair” (Cabello quemado). Descrito por él mismo como “la esencia del deseo repugnante” y “la fragancia más fina de la tierra”, el “artículo de colección único y de edición limitada” ya está agotado, anunció en Twitter.

Lo que aparentemente comenzó como una broma en Internet a fines de septiembre, se convirtió rápidamente en realidad la semana pasada, cuando Musk lanzó el perfume y comenzó a venderlo por 100 dólares por botella en la web de The Boring Company.

Como parte del impulso de ventas, el magnate de la tecnología incluso cambió su biografía de Twitter a “Vendedor de perfumes” y señaló con entusiasmo que las personas podían pagar en la criptomoneda Doge si querían.

“¡Nada está más prendido que esto!”, dijo Musk, quien también ha vendido lanzallamas y pantalones cortos con la marca Tesla. Añadió: “¡Compre cabello quemado de una empresa que cava hoyos!” Este hombre podría saber a qué huele el cabello quemado: las imágenes de sus días de PayPal versus ahora muestran una notable restauración de su cabello.

Hace algunos días, Musk incluso suplicó a sus seguidores que compraran su perfume para poder comprar Twitter, la compañía que acordó comprar nuevamente porque aparentemente no tiene otra opción.

“Por favor, compre mi perfume, así puedo comprar Twitter”, tuiteó.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter