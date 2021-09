El Inspiration4 compartió sus primeras imágenes desde el espacio

Inspiration4, un vuelo tripulado exclusivamente por turistas, cumple su primer día en la órbita espacial cerca a la Tierra. Y este viernes 17 de septiembre del 2021 compartió sus primeras imágenes.

El recorrido que realizarán los tripulantes será de tres días en los que recorrerán 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada de 575 km.

El multimillonario Jared Isaacman, de 38 años; Hayley Arceneaux, una sobreviviente de cáncer de 29 años; Sian Proctor, geóloga y educadora de 51 años; y Chris Sembroski, de 42 años, quien ganó su lugar por medio de una rifa, son los afortunados turistas que miran el planeta desde la óptica espacial.

Este viernes, ellos mantuvieron videollamadas con sus familiares y allí compartieron las impresionantes imágenes de la Tierra.

Para tener esta experiencia, la tripulación completó una serie de entrenamientos durante seis meses, como simulaciones de la nave Dragón, entrenamientos en un avión de gravedad reducida y pruebas médicas, con el fin de preparar a estos cuatro civiles, sin experiencia como astronautas, para su viaje espacial.

Breaking from @Inspiration4x Mission Control. #Inspiration4 Crew member Hayley gave St. Jude patients a special tour of the cupola, the biggest window to ever go to space! pic.twitter.com/TyndSxqpLM