El Hulk Iraní resultó humillado en su primera pelea de box

Sajad Gharibi, conocido en redes sociales como el ‘Hulk iraní’, debutó el pasado fin de semana en el mundo del boxeo, pero su performance no fue como sus seguidores esperaban, pues fue humillado por su rival, Djumanov Almat Bakhytovich.

En el evento, organizado por la empresa Wicked N Bad en Dubái, el Hulk Iraní se vio superado por su rival e incluso dio la sensación de que intentó huir de los golpes de su rival dándole la espalda.

Según el portal de noticias RT, “En otras imágenes se ve cómo Gharibi trata de atacar a su oponente con un gancho, pero este lo esquiva y le propina varios golpes, dándole la espalda mientras huye por el cuadrilátero. El 'Hulk iraní' se tapa la cabeza con los guantes, pero Bakhytovich sigue con su embestida, ante lo cual el árbitro toma la decisión de separarlos”.

What am I witnessing here ??? #Wickednbad #iranianhulk pic.twitter.com/z7fr7Hz9yE

Varios internautas comentaron los clips y uno de ellos calificó a la pela como “la más vergonzosa” que ha visto en su vida, otro usuario bromeó y dijo que Gharibi pasó de ser el Hulk Iraní al hombre hormiga en menos de un segundo.

Somebody please pay Iranian Hulk to never step foot inside a boxing ring again pic.twitter.com/Ip3IH4wiyc