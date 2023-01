¿El hongo de la serie The Last of Us puede contagiar a los humanos? La espectacularidad con la que arrancó esta serie tiene a los espectadores pensando sobre si esta posibilidad sería viable en la vida real.

Cordyceps es el nombre científico del hongo que se transmite entre humanos. Es muy distinto a lo que pasa con el famoso virus que convierte a las personas en zombis, con limitación de movimientos y sin ningún raciocinio.

Si bien coinciden en que de un mordisco hace que su huésped se convierta en un zombi, este es rápido y agresivo. La gente no está muerta, es controlada por el hongo. Pero, en la vida real el hongo solo afecta a insectos.

Hasta el momento, los expertos aseguran que no se han registrado infecciones por estos hongos en los seres humanos. Es muy poco probable que esto suceda por la enorme diferencia entre la estructura de la persona con la de los insectos.

Elmer Huerta, médico que colabora para la cadena CNN, lo explicó con este ejemplo de las hormigas:

"Ese cambio de comportamiento de la hormiga es extraordinariamente sorprendente, pues en cierto momento de la infección, la hormiga zombi busca una rama que se encuentre exactamente a 25 centímetros de una colonia de hormigas.

Al llegar a ese punto, que se supone tiene la temperatura y humedad más propicia para el desarrollo del hongo, la hormiga clava sus mandíbulas en la vena de la hoja y se ancla en ese lugar, observándose luego una impactante escena que parece de ciencia ficción.

Poco a poco, de la cabeza de la hormiga empieza a salir el hongo Cordyceps. Una especie de gusano con el extremo dilatado a modo de una fruta llena de semillas es visible. De ahí salen miles de esporas que caen sobre la colonia de hormigas situada debajo de la hormiga muerta para infectarlas, o que son llevadas por el viento para infectar otras colonias alejadas".

Esta es una de las escenas que más ha impactado justamente en la serie The Last of Us, que salió de un videojuego y llevado a la pantalla chica con éxito en sus dos primeros episodios.