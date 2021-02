EE. UU. sanciona a 10 militares de Myanmar por su participación en el golpe de Estado

Estados Unidos sancionó a 10 militares de Myanmar, el jueves, por su papel en el derrocamiento del Gobierno civil de ese país.



Entre los sancionados se encuentran el comandante en jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, y su adjunto Soe Win. Ambos fueron sancionados en 2019 por abusos de derechos humanos relacionados con la violenta represión del Ejército de Myanmar contra la población rohinyá.



Además, Myint Swe, un exoficial militar que ahora es el primer vicepresidente de Myanmar, y tres tenientes generales, han sido agregados a la lista negra de Estados Unidos.



Tres empresas vinculadas al Ejército de Myanmar -Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co., LTD. y Cancri (Gems and Jewellery) Co., LTD - también han sido sancionadas.



La Casa Blanca dijo que las penas "no tienen por qué ser permanentes", y pidió al Tatmadaw, como se conoce formalmente al Ejército de Myanmar, que devuelva el poder a los líderes electos, ponga fin al estado de emergencia impuesto y libere a los detenidos.



"Los resultados de las elecciones de Birmania del 8 de noviembre de 2021 deben respetarse, y el Parlamento debe ser convocado lo antes posible", dijo la Casa Blanca en un comunicado, refiriéndose al país por su antiguo nombre.



"Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros aliados, socios y organizaciones internacionales mientras condenamos las acciones del Ejército birmano y pedimos la restauración inmediata de la democracia. Consideramos este golpe como un asalto directo a la transición del país a la democracia", agregó.



Además de las sanciones, Estados Unidos está imponiendo controles de exportación de "bienes sensibles" al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad de Myanmar.



También se han congelado aproximadamente USD 1.000 millones en fondos del Gobierno de Myanmar sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.



Las acciones se producen después de que el ejército de Myanmar detuviera a varios miembros de alto rango del partido de Aung San Suu Kyi en una nueva ola de arrestos el miércoles por la noche.



Entre los arrestados en las redadas se encontraban Tun Tun Hein, vicepresidente de la cámara baja del parlamento de Myanmar, y ministros principales de cinco regiones, incluido el inquieto estado occidental de Rakáin, según un funcionario de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), el partido de Suu Kyi.

Las detenciones no lograron disuadir a los manifestantes y las grandes concentraciones continuaron en varias ciudades de Myanmar este jueves, marcando el sexto día consecutivo de protestas contra el golpe de Estado.

En Rangún, cientos de personas se reunieron cerca de la entrada del edificio del Banco Central, pidiendo al personal restante que se uniera al movimiento de desobediencia civil.