Duro castigo por burlarse de un joven con cáncer

Una de las secuelas de personas con cáncer y que empiezan su tratamiento de quimioterapia es la pérdida de cabello. En redes sociales son varios los videos que muestran hasta qué punto llega el amor de familiares y amigos con quienes padecen esta enfermedad y lo hacen cortándose también su cabello.

Estas imágenes conmueven a quienes las ven y comparten en sus perfiles. Es sus posteos siempre acompañan con el mensaje: el amor existe. Como resumen de lo que son capaces de hacer los seres humanos por quienes aman.

No obstante, no todas las personas tienen este tipo de reacciones y aunque parezca increíble existen quienes se burlan de este tipo de condiciones provocando dolor más allá del de la salud. Algo así ocurrió con una joven que se habría burlado y, no conforme con eso, acosado a un compañero que perdió su cabello por el tratamiento contra el cáncer.

Como castigo a este hecho, el padre de esta joven decidió darle lo que han calificado como “un castigo ejemplar”, y que ha sido aplaudido en redes sociales. El hombre decidió cortarle el cabello a su hija y grabarlo como lección de lo que no se debe hacer.

En las imágenes se ve a la señorita llorando mientras, con una máquina de cortar cabello, su padre le corta poco a poco su melena. Sin duda una forma muy dura de castigar por un hecho que mucho usuarios han condenado.

Esta joven habría estado burlándose y acosando a un compañero que está en tratamiento por un cáncer, siendo la caída de su cabello uno de los motivos de las críticas hacia él.



Un extremo tremendamente cruel que este padre habría querido cortar de raíz dando una lección a su hija pic.twitter.com/TCzsIaBy2b — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 24, 2023

