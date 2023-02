Dos jóvenes se vuelven virales tras publicar un video bajo el título “Cosas que no nos gustan de vivir en España”

Dos jóvenes usuarias de TikTok se volvieron tristemente virales luego de publicar un clip en el que aparecen criticando, en sus términos, a los residentes en España.

Según el medio ABC de España, las jóvenes que aparecen en el clip son venezolanas y se convirtieron en los personajes que encendieron la ira de numerosos españoles en redes sociales, quienes se sintieron ofendidos por lo que las chicas dicen en su publicación.

“Huelen horrible. No todo el mundo, pero es demasiado común. A violín, a axila maloliente. Huelen mal. No entiendo por qué, porque aquí hay agua, hay champú, hay jabón y hay desodorante. Huelen a cebolla, es horrible”, afirman las chicas en el video al que titularon “Cosas que no nos gustan de vivir en España”.

Otros dos temas que criticaron las jóvenes fueron la manera de bailar y el hecho de que algunas personas que vieron en las afueras de una discoteca estaban alcoholizadas.