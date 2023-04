Dos hermanos se enamoraron, tuvieron hijos y hoy luchan por casarse

Ana y Daniel Parra son los protagonistas de una historia de amor poco tradicional. Ambos son hijos del mismo padre y cuentan que, desde que se conocieron, una chispa surgió entre ellos y no lograron llevar una relación normal de hermanos, pese a todos los intentos.

“Todo empezó cuando yo era muy pequeña”, comentó Ana Parra en una entrevista para el portal Infobae. “Mi madre estaba casada y quedó embarazada de mí. Pero cuando yo tenía unos pocos meses mi padre nos abandonó y creó otra familia”, agrega la joven que hoy tiene 34 años.

Ana Parra revela que en varias oportunidades le han ofrecido hacer una película con su historia. Y es que no es para menos, pues ella añade que desde muy pequeña supo que su padre había tenido otro hijo. “De hecho mi madre me decía: ‘Si algún día quieres conocerlo, me lo dices y ya’”, agregó.

Pero su oportunidad de conocer a su hermano no llegó por la madre, sino por Facebook. Ana tenía 20 años cuando en las redes encontró a su padre y a ese hijo que había tenido: se llamaba Daniel Parra y tenía 17 años.

Ella lo agregó desde otra cuenta y vio su perfil durante varios días, hasta que Daniel hizo una publicación en la que contaba que aprobó el examen para obtener su licencia de conducir. “Me decidí a hablarle. Le puse ‘felicidades’, nada más. Mi miedo era que él no supiera de mi existencia”, comentó.

Pero Daniel sí sabía quién era. Y, a partir de ello, empezaron a conversar hasta poner fecha para conocerse. Ahí se dieron cuenta de que siempre habían estado cerca, demasiado: los dos vivían en Santa Eulalia de Ronsana, un pueblo de Cataluña de 7.000 habitantes.

Su vínculo empezó a crecer y se reforzó cuando Ana terminó la relación en la que estaba y empezó a pasar más tiempo con Daniel.

“Yo salía de trabajar y me iba a cenar a su casa, veíamos una peli, se hacía un poco tarde y a lo mejor me quedaba a dormir”, cuenta Daniel. Ana vivía con lo justo así que él, que tenía un sueldo y vivía con el padre (de ambos) le hizo una propuesta: “Mira, ya que me paso aquí todos los días ¿qué te parece si me vengo contigo y pagamos los gastos a medias?”.

Se fueron a vivir juntos aunque muchos ya veían que la relación “de hermanos” tenía algo que no parecía “de hermanos”.

Ana recuerda que su relación dio un giro una noche en la que salieron de fiesta. Mientras bailaban, Dani la besó. Él dice ahora que no fue premeditado; su cuerpo habló por él.

La inusual pareja vivió momentos difíciles por el rechazo de la sociedad. Intentaron separarse en dos ocasiones, pero nada resultó. Finalmente, decidieron visitar a unos amigos en Londres y fue allí donde decidieron que debían alejarse de la mirada crítica de su lugar de residencia. Ahí, por primera vez, caminaron de la mano, cenaron afuera, hicieron vida de pareja.

Llegaron las entrevistas de medios de todo el mundo, las propuestas de hacer la película desde Estados Unidos e Inglaterra, las ofertas para entrar a Gran Hermano. Ana y Daniel dieron algunas notas pero sus planes eran otros. Ana estaba embarazada.

Su primera hija les trajo sustos, puesto que al iniciar el embarazo eran gemelas. Ana perdió a una pero no por temas genéticos; así se lo confirmaron los médicos. Dos años después llegó su segundo hijo, un varón. Y ellos continuaron con su familia los últimos cinco años.

El tema del matrimonio estuvo siempre en el aire, pero no está permitido por la legislación española, que prohíbe casarse entre parientes directos.

Ambos aseguran que su intención es oficializar su familia. “No estamos promoviendo el incesto y nada de esas cosas que nos han dicho. No queremos hacer una reivindicación de eso, no es lo que hemos querido hacer nunca. Esta es solo nuestra vida”, aseguran.