Trump denuncia en duros términos a los manifestantes de Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desencadenó una ola de mensajes en su cuenta de Twitter para denunciar a los manifestantes de Portland, ciudad que lleva semanas siendo escenario de escaramuzas con la Policía en medio de marchas contra la brutalidad policial.

El más grave de estos mensajes ha sido uno cargado de insultos contra el alcalde. Trump se limitó a añadir: "Yo moderaría el lenguaje, pero es CIERTO". También retuiteó mensajes que acusan a Wheeler de "crímenes de guerra" y de tener "sangre en sus manos".

Tone down the language, but TRUE! https://t.co/CcdNwlLsb3