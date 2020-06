La dexametasona reduce la mortalidad en pacientes con complicaciones respiratorias graves de covid-19

Un medicamento barato y ampliamente disponible puede ayudar a salvar la vida de pacientes gravemente enfermos con covid-19. "El tratamiento con esteroides en dosis bajas de dexametasona es un gran avance en la lucha contra el virus mortal", dicen los expertos del Reino Unido que realizaron el estudio.

La dexametasona reduce en un tercio la mortalidad entre los pacientes más graves de covid-19, según los primeros resultados de un gran ensayo clínico de la Universidad de Oxford divulgado este martes 16 de junio del 2020.

"Este es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortalidad y la reduce de manera significativa. Es un gran avance", afirmó el investigador principal del estudio, Peter Horby.

El medicamento es parte del estudio más grande del mundo que prueba los tratamientos existentes para ver si también funcionan contra el coronavirus. Como resultado disminuyó el riesgo de muerte en un tercio para los pacientes con ventiladores. Para aquellos con oxígeno, redujo las muertes en un quinto.

Los investigadores administraron dosis bajas de dexametasona, que tiene un potente efecto antiinflamatorio, a más de 2.000 pacientes en estado grave. Según los resultados preliminares, entre quienes solo podían respirar con la ayuda de un respirador, la dexametasona redujo las muertes en un 35%, mientras que la mortalidad bajó en un quinto entre quienes recibían oxígeno.

Según estimaciones de los investigadores, si ese fármaco hubiera estado disponible en Reino Unido desde el principio de la pandemia, se habrían podido salvar hasta 5.000 vidas.

"Y podría ser de gran beneficio en los países más pobres con un alto número de pacientes con covid-19", añaden.

En cambio, el ensayo mostró que este medicamento no tiene ningún beneficio entre los pacientes que no necesitan asistencia respiratoria. Aproximadamente 19 de cada 20 pacientes que se infectan de coronavirus mejoran sin tener que ser hospitalizados, recuerda el estudio.

