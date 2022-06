Demandan a Elon Musk por 258.000 millones de dólares por su criptomoneda dogecoin

El empresario Elon Musk y sus compañías Tesla y SpaceX recibieron una demanda por 258.000 millones de dólares. La denuncia la hizo un inversor en dogecoin, que es una criptomoneda creada inicialmente como una broma. Sin embargo, su valor aumentó y cayó, tras la promoción del magnate.

En este contexto, Keith Johnson presentó ante un tribunal federal de Manhattan la demanda en la que responsabilizó al empresario y sus compañías por fraude, por lo que se calificó como un "ciudadano estadounidense que fue defraudado"; además, la llamó un "esquema piramidal de la criptomoneda dogecoin".

En este sentido, el argumento judicial acusa de crimen organizado ilegal para inflar el precio de dogecoin a Musk, a la empresa de automóviles eléctricos Tesla Inc., y a la empresa de turismo espacial SpaceX.

Igualmente, en la demanda contra Musk que reseña RT, explican que "el dogecoin no es una moneda, acción o valor. No está respaldado por oro, otros metales preciosos ni nada en absoluto. No puedes comerlo, cultivarlo o usarlo. No está protegido por un Gobierno o una entidad privada".

Agregaron que "es simplemente un fraude mediante el cual se engaña a los ‘grandes tontos’ para que compren la moneda a un precio más alto". En consecuencia, el inversor solicita que su moción sea de 86.000 millones de dólares por daños colectivos, por quienes padecieron pérdidas al invertir en dogecoin desde el 2019.

Además, Johnson indica que le gustaría que el empresario les cancele el doble en daños y perjuicios: 172.000 millones de dólares adicionales. Se calcula que toda la fortuna del magnate bordean los 300.000 millones.