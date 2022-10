Darren Henley, exbaterista de Red Hot Chili Peppers, falleció tras sufrir una caída en su casa en Los Ángeles

Darren Henley, baterista de la Dead Kennedys, murió a los 63 años de edad en su residencia ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, a causa de un traumatismo craneal provocado por una caída accidental, según la agrupación musical.

El músico, conocido también como D.H. Peligro, llegó a Dead Kennedys en 1981, tras la salida de su baterista fundador, Ted (Bruce Slesinger).

Darren Henley formó parte de la popular banda Red Hot Chili Peppers en un breve periodo en 1988 y también formó parte de otras bandas, siempre como baterista.

Según el portal de noticias RT, “En 2001, regresó a Dead Kennedys cuando decidieron reunirse de nuevo. Participó en su reciente gira europea y se hizo cargo de la batería hasta el día de su muerte”.

Dead Kennedys' drummer D.H. Peligro (Darren Henley) passed away in his Los Angeles home yesterday, Oct 28th. He died from trauma to his head from an accidental fall. Arrangements are pending will be announced in the coming days. Thank you for your thoughts and words of comfort pic.twitter.com/PC7sF87f6c