Dani Alves habla sobre la noche del presunto abuso sexual

Desde la prisión de Brians 2, en Barcelona, Dani Alves declaró por segunda ocasión en el proceso que se sigue por abuso sexual. Esposado y frente a las autoridades, el exfutbolista dio detalles de la noche en la que presuntamente ocurrió la agresión contra una joven de 23 años, en una discoteca de la ciudad, el pasado 30 de diciembre de 2022.

"Tengo la conciencia tranquila. Nunca lastimé intencionalmente a nadie. Y ella tampoco esa noche. No sé si tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por la noche. La perdono, todavía no sé por qué hizo todo esto, pero la perdono", dijo Alves.

Esta fue la primera vez que se ve al exjugador del FC Barcelona desde que entró a prisión, el pasado 20 de enero. Con un aparente buen estado físico, Alves volvió a negar los “tocamientos no consentidos” por los que se le acusan.

Según el medio AS, la joven relató que el hombre la llevó al baño y la agredió: "Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido", dijo. Asimismo añadió que fue forzada a practicarle sexo oral: "Empezó a pegarme bofetadas", expresó la mujer quien también aseguró que pese a que se resistió él era más fuerte que ella.

Al respecto, Dani Alves declaró que no llevó al baño a la mujer sin su consentimiento. "Nos pusieron ahí, por el simple hecho de que esa mesa tiene un baño y en ese baño se evita que nosotros vayamos al baño público y eso siempre evita cosas".

Además, reafirmó que la relación sexual ocurrida esa noche fue consensuada: Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente el uno del otro, ella me besó y empezó a quitarme los pantalones", testificó Alves.

"Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción, ninguna caricia, ningún baile ni ninguna aproximación... ni ella ni sus amigas (...) "Nuestra manera de bailar, nuestro acercamiento, nuestras caricias, el intercambio de caricias. Todo lo que ocurrió en ese reservado ha sido de buena voluntad por todas las partes que estaban, no solo mía", aseveró.

Sobre su primera versión, en la que negaba conocer a la joven, Alves explicó que quería salvar su matrimonio. "Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, no quería aceptar haber tenido una noche de sexo a toda costa", dijo.