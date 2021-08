Los Dandis del Congo, un grupo de hombres elegantes en trajes de diseñador

Un dandi o dandy (del inglés dandy)​ es un arquetipo de persona muy refinada en el vestir, con grandes conocimientos de moda. Se destaca entre la multitud por su elegante y extravagante vestuario, además que utiliza un lenguaje refinado. En el Congo existe una agrupación de esta características que llevan está tradición desde la segunda guerra mundial.

En Brazzaville, capital del país africano, pareciera que vestir de manera costosa no es lo más sensato. Sin embargo, existen personas que se pasean por las calles de sus barrios presumiendo sus trajes de diseñador que en muchos casos supera los mil dólares.

Muchos de ellos se endeudan por décadas. Son de clase trabajadora y toman préstamos con los que podrían comprar una parcela de tierra, pero eligen invertirlo en trajes y zapatos importados por los que suelen pagar millones y millones de francos congoleños.

Según los integrantes de este grupo, un dandi no puede tener solo un traje, debe de tener muchos trajes de diseñador. Debe diferenciarse de la multitud, no puede ir con colores apagados tampoco. Estas personas utilizan conjuntos elegantes y muy coloridos. Y, por supuesto, de marcas reconocidas e internacionales. No hay lugar para las imitaciones.

Suelen vestirse con trajes Kenzo, Yves Saint Laurent y Giorgio Armani, usar artículos de lujo Gucci y Prada y utilizar zapatos Westons. Rara vez un dandi tiene una prenda que no sea original, una réplica, ya que sería fácil para los otros identificarlo.

Si bien muchos de ellos no son ricos, un dandi llega a pedir varios créditos en su vida. Por ejemplo, hay quienes se endeudaron por casi 7 millones de francos (3.600 dólares) para comprarse una de sus prendas. Para tener una idea, el promedio salarial en Congo es de unos 700 mil francos congoleños (760 dólares) mensuales. Todo sea por el estilo y el prestigio.

Estos personajes se toman su tiempo para arreglarse, ya que son personas distinguidas y conocidas en sus comunidades por pertenecer a este grupo de hombres elegantes.

El Congo es uno de los países más pobres del mundo. La mayoría de su población vive de la agricultura de subsistencia y de la artesanía, mientras que el principal motor de la economía nacional es la exportación de petróleo, hidrocarburos, madera, gas natural y metales como el cobre, elementos químicos como el uranio, zinc, fosfato o hidróxido de potasio, tabaco, cemento, jabones, mercancías textiles, café o licores.

Sin embargo, el país es manejado por las guerrillas e impiden el desarrollo de su sociedad pese a todos estos recursos naturales que son de gran interés para los países 'primermundistas'.

Independientemente de los conflictos que enfrenta el país africano, los dandis buscan resaltar su pasión por la moda y sin duda contrastan de manera abismal con su entorno.

Desde hace unos años existe un movimiento que se llama Dandis en peligro, que busca enseñar a las nuevas generaciones de dandis que no es necesario gastar millones de francos en trajes de diseñador, que lo importante está en la esencia del dandi y en cómo construye su imagen.