Dalai Lama, besó en la boca a un niño, en medio de un evento en India

Gran indignación y conmoción se generó en redes sociales tras viralizarse un video dónde Dalai Lama (considerado el líder espiritual del Tíbet) besa a un menor en la boca y posteriormente le pide que le chupe la lengua. El evento se llevó a cabo en febrero de este año considerado el líder espiritual del Tíbet.

En la imagen aparece un niño vestido con un buzo amarillo esperando en la parte de abajo de la tarima, mientras una mujer lo invita a subirse, pero el menor espera la instrucción.

Los hombres, que le hablan al oído al líder religioso, parecen explicarle que el niño quiere saludarlo y, finalmente, le dan la señal de que suba. Mientras lo hace, se observa a un grupo de estudiantes con toga y birrete sentados en el piso.

La persona que captó las imágenes regresa con el niño, quien se acerca al dalái lama, quien le muestra su mejilla derecha para que el menor le dé un beso. El menor, visiblemente emocionado, lo besa y lo abraza.

El religioso se saca la lengua y le dice al niño “chúpame la lengua” y, aunque el niño se acerca, no lo hace, mientras algunas personas aplauden y se ríen. Toma al niño de la mano, le da las gracias y lo vuelve a abrazar, le pronuncia algunas palabras y lo vuelve a abrazar antes de que el menor se baje de la tarima.

El dalái lama es el mayor representante de la Administración Central Tibetana y es el líder espiritual del budismo tibetano. La cuenta de Twitter de el Tibet aclaró que no el decimocuarto Dalai Lama aconsejó a un joven indio que admirara a un buen ser humano que siempre trabaja para cultivar la paz y la felicidad en el mundo. Sin embargo las criticas sobre el religioso no han parado.

During his meeting with students and members of M3M Foundation at courtyard of Thekchen Choeling Tsuglakhang, His Holiness the 14th Dalai Lama advised a young Indian boy to look up to a good human being who always work for cultivating peace and happiness in the world. pic.twitter.com/EpUoxLwGqC