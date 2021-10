Esta es la serie que logró destronar a ´El Juego del Calamar´

La entrega surcoreana ha batido muchos récords en Netflix, entre ellos el de ser su serie original más vista con 111 millones de espectadores que sintonizaron al menos alguna parte de ella.



A día de hoy, ha sido desbancada del primer puesto de la lista de las diez series más vistas de Netflix en Estados Unidos. El juego del calamar ha alcanzado las 24 jornadas, lo que supone un récord para un programa no inglés en el servicio.



La tercera temporada de You se estrenó el pasado 15 de octubre, y al día siguiente ya había alcanzado el número uno. Esto es bastante interesante si se tiene en cuenta que, aunque es una serie popular de Netflix, no es lo suficientemente popular como para entrar en la lista de las diez mejores series de toda la vida de Netflix que ahora encabeza El juego del calamar. Por lo tanto, que llegue y la desbanque instantáneamente es realmente impresionante, y muestra que el interés por la serie puede aumentar con el tiempo. Con este tipo de resultados, no es de extrañar que la cuarta temporada de You ya haya recibido luz verde, y eso que la tercera temporada ni siquiera se había emitido.



Creo que será bastante tiempo, ya que es una serie muy popular para Netflix, incluso fuera de su top 10 general, y, por lo que he visto, no creo que esta temporada (con cinco episodios hasta ahora) decepcione a los fans.

Por lo que se sabe, sigue siendo el mejor programa en la inmensa mayoría de los países del mundo, aunque Maid, en particular, está empezando a abrirse paso, acaparando algunos números uno en países de América Central.