¿Cuál es el significado de “gpi” en Facebook y otras redes sociales?

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación e interacción crucial en la vida cotidiana, estas son usadas por grandes y chicos. A raíz de esto, surgen nuevas formas de comunicarse como los stickers, los emojis, entre otros. Además, se viralizan nuevas expresiones que muchas personas pueden desconocer.

Una de las expresiones que se usa en redes sociales es la abreviatura “gpi” presente en plataformas como Facebook, WhatsApp, TikTok, entre otras.

¿Qué significa?

Es probable que hayas visto en más de una ocasión que la gente escribe “gpi” en comentarios de redes sociales o mensajes de texto. Esto no es más que la frase ‘gracias por invitar’; sin embargo, no se puede usar en cualquier contexto.

En ese sentido, la Real Academia Española (RAE) manifestó a través de su sistema de consultas en Twitter que “es una abreviación propia de las comunicaciones electrónicas informales” y que “no es una abreviatura”, pues estas se escriben con puntos y espacios.

Sin embargo, “gpi” aún no tiene validez lingüística en el español. Esto quiere decir que forma parte de las expresiones más populares de redes sociales, pero no pertenece al idioma. No todos los usuarios utilizan “gpi” para expresarse cordialmente con alguien, lo emplean de manera sarcástica y dando a entender a otra persona que no los invitaron a algún lado.

