Primer lanzamiento espacial en nueve años fue todo un éxito

El proyecto espacial Launch America inició exitosamente la tarde de este sábado 30 de mayo de 2020 al enviar al espacio a la tripulación Dragón (Crew Dragon), en el primer vuelo al espacio desde 2011. A las 14:22 (hora ecuatoriana) despegó el cohete Falcon 9 con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley hacia la Estación Espacial Internacional.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt