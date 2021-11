¿Cómo se grabó la escena del puente de cristal en El Juego del Calamar?

La quinta prueba que consiste en cruzar un puente de 18 peldaños de vidrio, conformados por dos paneles: uno resistente de vidrio templado capaz de soportar el peso de una persona y otro de vidrio normal que se rompía al pisarlo, haciendo que el concursante caiga al vacío. Resulta que los paneles que se rompen en realidad son láminas de madera, que bajan junto con los actores.

Para grabar la escena de cómo caían los personajes desde el puente al vacío, se utilizaron varias técnicas muy comunes en producciones: amarraban a los actores con cuerdas de seguridad que según las imágenes compartidas por Netflix, lo realizaban sin necesidad de dobles.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I