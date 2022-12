¿Cómo saber si alguien bloqueó tus llamadas?

Saber si algún contacto ha bloqueado nuestro número de teléfono no es un proceso sencillo, pero hay varias formas de tener esta información sin necesidad de descargar una aplicación adicional sino siguiendo una serie de tips sencillos desde el propio teléfono.

Esto es aplicado para el bloqueo de llamadas a través de minutos del operador móvil y mensajes de texto (SMS), ya que cada plataforma cuenta con un proceso diferente para bloquear o saber que estamos restringidos.

Bloqueo de llamadas en Android

El primer paso para saber si hemos sido bloqueados por otra persona es realizando una llamada, solamente de esa forma se podrá determinar que existe alguna anomalía en la comunicación.

Si al llamar a esa persona solamente timbra un par de veces o directamente se va a buzón de voz se podría tratar de un bloqueo. Habrá que hacer el proceso varias veces y confirmar que no se trató de algún error en la señal o que la otra persona colgó sin darse cuenta.

Algunos operadores ponen un mensaje que directamente da la señal de restricción porque al momento de llamar suena una alerta diciendo que es imposible comunicarse con el contacto o que este no está disponible.

En caso de tener dudas lo mejor será buscar otra forma de contacto con esa persona. Si al hacerlo a través de un SMS este no se envía es porque hay algún bloqueo, ya que al restringir las llamadas también se limita el envío de mensajes de texto al mismo tiempo.

Así que lo mejor será buscar una plataforma externa como una red social, ya que por ejemplo WhatsApp tiene formas de saber si alguien ha sido bloqueado porque al enviar el mensaje solamente aparece una verificación, que quiere decir que el contenido no ha sido recibido por el contacto.

Otra forma de tener este dato es haciendo un llamada desde otro número de teléfono justo después de intentarlo en el nuestro, que tiene problemas para comunicarse con esa línea. Si la llamada es contestada es porque hay una restricción para nuestro número.

Ocultar el número de teléfono

Una solución que puede saltar el bloqueo es realizar la llamada con el número oculto. Esto es algo que quizás no funcione porque la restricción corta la llamada sin importar que el número esté como ‘desconocido’, pero quizás no sea el caso y se logre la comunicación.

Hay dos formas de ocultar el número desde un teléfono Android. La primera es directamente desde la aplicación de llamadas, que tapará el número para todas las llamadas que se hagan hasta que se deshabilite la opción. Estos son los pasos a seguir:

1. Abrir la aplicación Teléfono.

2. Tocar el ícono de los tres puntos verticales o tres líneas horizontales para acceder al menú.

3. Entrar en Configuraciones o Ajustes.

4. Aquí puede que haya un paso más dependiendo la marca del teléfono, teniendo que ir a ‘Más Ajustes’, ‘Ajustes adicionales’ o ‘Ajustes avanzados’.

5. Tocar en Llamadas.

6. Buscar una opción llamada ‘Mostrar mi ID’ o algo similar acerca del identificador de la llamada.

7. Se desplegarán varias opciones y se debe escoger ‘Ocultar Número’

Esta función no está disponible para todos los celulares, por lo que dependerá de la referencia y marca de cada teléfono.

Aunque existe una segunda opción que es escribiendo *67 o #31# antes del número de teléfono del contacto a llamar. Una herramienta que no está disponible en todos los operadores, así que en caso no tener éxito lo mejor será comunicarse con el prestador del servicio para verificar que ellos tengan activada esa función o no.

*Con información de Infobae