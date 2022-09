¿Cómo hizo Países Bajos para ser el primer país sin perros callejeros?

La cantidad de animales callejeros en los diferentes países es grande, y los problemas de abandono son recurrentes, según datos de los estudios de la ONG animal Esdaw, en España se abandonan alrededor de 300 perros al día.

Otros ejemplos de los países que presentan este problema de forma masiva son Rusia con 4 millones, Rumania y Turquía con 2 millones y Ucrania con 1 millón de perros callejeros.

Sin embargo, este no es el caso de Holanda, a este país se lo considera el primero que no tiene perros callejeros y cabe recalcar que el logro de este objetivo no tuvo ningún plan de sacrificarlos y tampoco recurrió a la reclusión en perreras, por el contrario, este país tomo la iniciativa en la protección de los derechos animales.

Pero, ¿cuáles fueron las medidas por las que optó Países Bajos para no tener animales callejeros?

Estos animales puede que hayan sido abandonados por sus dueños o que ellos mismos sean cachorros de perros de la calle, de estas u otras formas el número de estos peludos sin hogar aumentan año tras año. Pero no en Holanda.

Para este logro, el país hizo un trabajo conjunto entre las autoridades, grupos para la defensa animal y diversos colectivos de todo tipo, donde mediante un programa multifactorial denominado REVIR, se buscaba reducir la cantidad de animales callejeros y mejorar sus condiciones de vida.

La idea principal se trataba de recoger, esterilizar, vacunar, identificar y devolver.

Aunque se tomaron de forma estricta algunas medidas adicionales, que se basaron en los siguientes principios:

Se iniciaron campañas educativas y de concienciación, destinadas a señalar que el maltrato animal es tan grave como el que se puede infligir a las personas.

Incentivos a la adopción frente a la compra-venta

Campañas de recogida y esterilización masivas y gratuitas.

Duros castigos a los infractores, como el maltrato animal o el abandono tienen una multa que supera los 16 mil euros y una cadena de cárcel de aproximadamente 3 años

Impuestos altos a la compra de animales de raza, para incentivar a la adopción.

Gracias a estas medidas y a la colaboración de los ciudadanos, en el 2016 Holanda fue considerado el primer país libre de perros callejeros