Estos son los platos latinos que más degustan en Estados Unidos

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre del 2021, se desarrolla el mes de la herencia hispana, cuando se destacan las tradiciones, culturas, gastronomía y todo lo relacionado con los latinos en Estados Unidos.

En ese país hay una población que supera los 50 millones de habitantes oriundos de países latinoamericanos. Sin embargo, el 37 millones son de origen mexicano, por lo que su sazón es la que más influencia tiene en la gastronomía norteamericana.

"La inmigración más reciente ha introducido una variedad más amplia de recetas de todas partes de Latinoamérica", destacó Jeffrey M. Pilcher en un artículo llamado "Las raíces latinas de la comida estadounidense".

Estos son los platos más conocidos ahora en Estados Unidos

1. Tacos

Según el listado "Top 100 MOST POPULAR DISHES in the world" de TasteAtlas, que fue actualizado en abril del 2021, los tacos son la comida latinoamericana más popular del mundo.

2. Ceviche

"El ceviche es el plato nacional de Perú, que consiste en rodajas de pescado o marisco crudo que se condimentan con sal, cebolla y chiles, y luego se marinan en jugo de limón. Debido a la acidez del jugo, la textura del pescado cambia, al igual que su color: de rosa a blanco", describe TasteAtlas.

3. Churrasco

Según TasteAtlas, el churrasco "es un método de barbacoa brasileño en el que se colocan jugosos trozos, rodajas, filetes y chuletas de ternera, cordero, cerdo y pollo en grandes brochetas y se asan sobre fuego de leña". Pero ojo, no solo hay churrasco brasileño. Los argentinos y uruguayos también reclamarán su cuota en los asados y en el gusto por las parrillas, cada uno a su manera. En Ecuador existe otra variante, hecha con carne asada, huevos fritos, arroz y ensalada.

4. Arepas

Este es un tema delicado para los venezolanos y los colombianos. Aunque hay mucha discusión sobre dónde realmente nació la arepa.

(Con información de CNN)