Clarissa Ward, corresponsal de CNN, fue obligada a cambiar de vestimenta por la llegada de los talibanes

Un caso notorio fue el de la corresponsal de CNN, Clarissa Ward, quién el domingo 15 de agosto vestía ropa colorida, usaba maquillaje y tenía expuesto el cabello. Solo un día después, el lunes 16 de agosto, lucía completamente diferente, pues traía un ´chador´, un velo islámico que suele ser negro y debe cubrir todo el cuerpo de la mujer incluida la cabeza y el cuello. Este atuendo se usa siempre que esté en presencia de un hombre.

Tras difundirse la comparación de las dos imágenes en las redes, la periodista publicó un mensaje en Twitter para contextualizar el cambio. “Este meme es inexacto. La foto superior está dentro de un recinto privado. La parte inferior está en las calles del Kabul de los talibanes. Siempre usé un pañuelo en la cabeza en la calle en Kabul anteriormente, aunque no con el pelo completamente cubierto y abbaya [túnica]. Así que hay una diferencia, pero no tan marcada”, afirmó Ward.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE