Cinco niños murieron en un juego de inflable en Australia

Este jueves 16 de diciembre del 2021, cinco niños perdieron la vida, por estar en un castillo inflable que fue afectado debido al viento en la isla de Tasmania, al sureste de Australia. Este juego se elevó 10 metros y cuando cayó al piso se reventó por lo que los menores de edad murieron inmediatamente y otros cuatro continúan heridos en el hospital.

Los involucrados son alumnos de entre 10 y 12 años de un colegio Hillcrest de la localidad de Devonport, en la isla de Tasmania.

Las otras víctimas mortales, dos niños y dos niñas, fueron notificadas poco después del incidente, ocurrido durante una fiesta del colegio antes de la Navidad.

“Estos niños estaban celebrando su último día de escuela, en lugar de eso, todos estamos de luto por su pérdida”, dijo a los medios el comisionado de policía de Tasmania, Darren Hine.

Prensa local compartió imágenes en los que se muestra a oficiales llorando al lado de unas lonas azules usadas para ocultar “una escena muy chocante y angustiante”.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania's north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab