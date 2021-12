Cinco canciones de Vicente Fernández que permanecerán en nuestras mentes

Vicente Fernández murió con 81 años, este domingo 12 de diciembre del 2021 por la mañana. Era ese tipo imponente, la representación absoluta del charro cantante mexicano, el dueño de esa voz poderosa, con quiebres de dulzura.

Fue quien encantó a varias generaciones, quien se podía beber de golpe una botella de tequila sobre el escenario, a quien decían "El Chente". Era tantas versiones posibles en una sola persona.

Estas son cinco de las canciones que permanecerán en nuestras mentes por siempre:

1. De qué manera te olvido

En 1984, el Charro de Huentitan -como llamaban a Fernández- hizo suya una de las composiciones de Federico Méndez Tejeda y se ganó el mundo. Este es uno de sus temas clásicos, en el que el ranchero mexicano se permite llorar y ser vulnerable por culpa de un amor que ya no es correspondido. Todo lo que es el ADN de la música de México.

2. Mujeres divinas

Alguien, en una reunión de amigos, decide cantar esas canciones en las que se maldice a las mujeres por toda la desdicha amorosa provocada a los hombres. Todos cantan, menos uno. Ese "uno" se levanta y le increpa, que por qué lo hace si, a pesar del dolor y la tristeza, las mujeres son lo mejor que le ha pasado a los hombres.

Esto le pasó a Martín Urieta Solano y no tuvo más remedio que volverla canción. Vicente Fernández la grabó en 1987 y el resto es historia.

3. Volver, volver

"El Chente" no fue el único artista que cantó este increíble tema compuesto por Fernando Z Maldonado -quien murió asesinado en 1996, en un robo en su casa, a los 79 años-. Pero sí fue quien se apropió de este canto de dolor, del tipo que quiere volver a los brazos de la mujer amada, pero sabe que es imposible y acepta su destino.

"Yo sé perder, yo sé perder...", se lamenta el cantante con una sinceridad que emociona.

4. Hermoso cariño

Otro de los temas de Fernando Z Maldonado y que Vicente Fernández grabó en los años 90 es otro de sus grandes éxitos. Sin embargo, no deja de ser una canción rara, sobre todo por sus metáforas. Porque ante la alegría de la paternidad -que involucra hasta un agradecimiento a Dios-, hay un verso que resulta tan extraño: “Yo estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz”. Y bueno, ¿quiénes somos para corregir las formas particulares de sentir alegría?

5. Acá entre nos

Primero, el macho duro, típico, imperturbable está hablando con sus amigos y diciendo que ya olvidó a la "bruja" que le rompió el corazón y hasta les dice que a veces piensa que sería bueno que ella se muriera.

Sí, lo de siempre, ¿no? Pero llega el coro y el desgraciado se convierte en un hombre dolido, y le dice a esa mujer, a esa "bruja": "Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar".

Sí, los charros son en esencia la prueba de lo que sucede cuando la masculinidad tóxica no puede estar en contacto con sus sentimientos de manera abierta. Así que esta canción no es un reclamo, ni algo desagradable, es solo una evidencia. Y en el arte, las evidencias se aprueban, no se juzgan.