Chris Pratt lanzó un polémico mensaje por el Día de las Madres

La estrella de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, se mantiene como tendencia, pero esta vez no es por su dote artística. Decenas de usuarios en redes sociales critican fuertemente al actor por un mensaje que publicó el pasado domingo, por el Día de la Madre.

A propósito de la fecha, Pratt compartió una fotografía con su madre, Kathy; su suegra, Maria, y su esposa Katherine. Aunque se trató de un sentido mensaje, los usuarios notaron algo peculiar: el actor no felicitó a Anna Faris, la madre de su primer hijo, Jack.

En el post sí escribió “Especialmente agradecido hoy por Katherine. Eres una compañera maravillosa. Me has brindado una vida tan bendecida. Nuestras dos hijas tienen mucha suerte de tenerte y eres la mejor madrastra para Jack”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chris Pratt (@prattprattpratt)

Por ello, los usuarios reclamaron que no hubo el mismo reconocimiento para Faris. “Literalmente le deseé a mi ex esposa un feliz día de la madre hoy. ¿Por qué no lo harías si tienes hijos en una familia mixta?”.

"Ese fue un muy buen reconocimiento a las madres en tu vida, esposa, mamá, suegra", escribió otro usuario. "Sin embargo, no te habría matado reconocer a la madre de tu primer hijo por nombre, ¡de verdad!".

Esta no fue la primera vez que una de las publicaciones de Instagram de Chris provocó un debate en Internet. En 2021, algunas personas pensaron que fue insensible con Anna, quien dio a luz a Jack en un parto prematuro. Y, posteriormente elogió a Katherine por darle una "hija hermosa y saludable", en una carta de amor.