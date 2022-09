China: Incendio a más de 200 metros de altura arrasa con un rascacielos

Este viernes, 16 de septiembre de 2022, se registró un incendio en un edificio de 218 metros de altura en la china de Changsha, en el centro de China. Los primero videos muestran como poco a poco empezaron las llamas a consumir la edificación.

A fire broke out in the building of a telecom operator in Changsha, China. I hope no one was hurt. #China #ChinaTelecom #Today pic.twitter.com/ZzFvaErsZG — Jiaying-Guan (@GuanJiaying0520) September 16, 2022

El cuerpo de bomberos consiguió sofocar el incendio y, hasta el momento, no se han reportado víctimas de este hecho que dejó varios videos en los que se ve la magnitud del evento.

Fire in Changsha, the China Telecom building is on fire pic.twitter.com/4OyIa6lhBu — Fomocap (@fomocapdao) September 16, 2022

China Telecom office building catches fire in Changsha, China today. #Watch_how everyone was evacuated, no one panicked, everything was so peaceful. The height of building is approx 200 meters and fire has been put out. pic.twitter.com/VqoWMLzGbq — I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) September 16, 2022

China telecom completely burned down in 20 minutes. It is reported that 35 tons of fuel for servers were stored there, and the number of victims could be estimated at several hundred people. pic.twitter.com/rCdb3USrFD — Kamalaprasad (@krtiwari2004) September 16, 2022

El incendio afectó el edificio de la empresa estatal de telecomunicaciones China Telecom. "Según una investigación preliminar, (el incendio) se habría declarado en un muro exterior del edificio", indicaron los bomberos de la provincia en Hunan en la red social Weibo.

"El incendio fue extinguido y no se halló ninguna víctima", subrayó la misma fuente.

