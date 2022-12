En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante canadiense Celine Dion anunció que padece una enfermedad neurológica incurable, se trata del "síndrome de la persona rígida (SPR)". Este padecimiento es la causa de que se haya alejado de los escenarios debido a que le ha provocado problemas de movilidad.

La artista explicó que los médicos le confirmaron que padece esta enfermedad rara autoinmune que afecta al sistema nervioso y que padecen "una de cada millón de personas".

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy", afirma Dion, reprimiendo las lágrimas.

Finalmente, la intérprete de "My heart will go on" indicó que lleva tiempo sufriendo problemas de salud y que, hasta ahora, le ha resultado muy difícil enfrentarse a este desafío o hablar de las dificultades que está atravesando.

El síndrome de la persona rígida (SPR)

Esta enfermedad se trata de uno de los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso y “se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, que afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas. También puede causar espasmos musculares dolorosos”.

El SPR provoca que los músculos de quienes lo padecen se tensen de forma incontrolable e involuntaria. La enfermedad acaba dejando a los afectados como “estatuas humanas”, ya que bloquea progresivamente el cuerpo en posturas rígidas que acaban por impedirles caminar o hablar, lo que irremediablemente podrá terminar con la carrera de la canadiense, una de las artistas más populares del mundo.