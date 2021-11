Variante Ómicron ya está en Europa

Dos casos de la variante Ómicron de coronavirus se confirmaron esta mañana en Reino Unido, y otros dos casos fueron reportados en Alemania por la tarde.

El secretario de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, tuiteó que los dos casos estaban vinculados y que había una conexión con los viajes al sur de África. Los dos pacientes se aislaron voluntariamente, mientras las autoridades hacen el rastreo de contactos.

Following the identification of the Omicron variant in the UK we are introducing new measures to ensure we maintain the excellent progress we have made against this virus. /1