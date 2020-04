Capa de ozono del Ártico sorprendió a los científicos

El Polo Norte registró un fenómeno natural único y asombroso que no había ocurrido antes en esa zona del planeta. Un agujero en la capa de ozono se formó sobre el Ártico, pero curiosamente se volvió a cerrar.

Este suceso inició el 6 de abril, cuando los científicos del Servicio de Monitoreo Atmosférico Copérnico (CAMS por sus siglas en inglés) detectaron un hueco a 18 kilómetros de altura provocado por las frías temperaturas. Los expertos se asombraron al ver la formación del agujero en una temporada poco común (primavera) y de una magnitud, o tamaño tan grande, que no es normal ver en ese polo.

Este vórtex polar, como se los conoce, era más fuerte y duradero que los del hemisferio sur, donde cada 35 años se forma uno. En el Polo Sur se provocan por la presencia humana, al desprenderse químicos, como la clorina y bromina, que al subir a la estratósfera abren la capa de ozono.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



