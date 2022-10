Cantante haitiano murió súbitamente mientras estaba en el esenario

El cantante haitiano Michael Benjamin, más conocido como Mikaben, falleció a los 41 años, al poco de perder la conciencia durante un concierto en el que participaba en París, Francia.

"Durante el concierto de la banda haitiana Carimi, uno de los cantantes, Michael Benjamin, Mikaben es su nombre artístico, falleció tras sentirse mal en el escenario y a pesar de la intervención de los servicios de emergencia", confirmó un vocero del local en el que actuaba el cantante, el Accor Arena, en su cuenta de Twitter.

Durante concierto en París, del pasado sábado 15 de octubre, el cantante haitiano murió súbitamente de un ataque al corazón. Se pidió a las 10.000 personas del Accor Arena de París que evacuaran el concierto.

A musical prodigy and Haitian icon,

Michael Benjamin, who was better known by his stage name, Mikaben, died suddenly after collapsing on stage!



He is survived by his pregnant wife,

who said she has "no words." ?? pic.twitter.com/Ib5UuydVu8