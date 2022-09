Camilo es elegido para cantar la canción oficial del Mundial de Qatar 2022 de Telemundo

El tema Aeropuerto de Camilo, incluido en su álbum 'De Adentro Pa Afuera' (2022) es ahora oficialmente una de las canciones que sonará en los eventos y promociones de la cadena internacional Telemundo para el próximo Mundial de Fútbol que tendrá lugar en Catar a partir del domingo 20 de noviembre de este año.

Así, el colombiano se suma a los artistas latinos que este año lograron tener protagonismo musical en icónicos eventos deportivos como lo hizo la cantante cubano-americana Camila Cabello quien ofreció el show de cierre de la final de la UEFA Champions League en mayo de este año.

“Estoy muy emocionado porque la música y el fútbol son como hermanitos y hablan de cosas similares y estoy muy emocionado de contarles que una canción mía va a ser la canción oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2022 para Telemundo”, mencionó el artista de 28 años durante una transmisión en vivo.

Por otra parte, como es usual en las producciones audiovisuales de Camilo está protagonizado por él y su esposa Evaluna Montaner durante un paseo en yate. La pareja toma el sol, sonríe, se besa y también canta partes del nuevo y movido sencillo que será estrenado en vivo frente a la audiencia de los Billboard Latin Music Awards, por celebrarse el jueves 29 de septiembre.

“Como colombiano, tengo el corazón arrugadito porque los colombianos no estamos yendo al Mundial, pero que mi canción sea motivo de celebración, motivo de familias unidas viendo fútbol es algo que me llena”, dijo antes de confesar que él mismo es un apasionado del fútbol. “Soy tan bueno que soy de los que me lesiono”.

También te puede interesar: