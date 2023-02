Camerún: 19 deportistas heridos tras explosión en una carrera

Este sábado, 25 de febrero de 2022, mientras atletas disputaban una carrera en Camerún ocurrieron múltiples detonaciones que dejaron al menos 19 deportistas heridos de gravedad.

En la competición participaban 529 corredores en la denominada Carrera de la Esperanza del Monte Camerún; los atletas eran del este, centro y norte de África y Francia.

Según el medio Diario de las Américas, el brazo armado del Consejo de Gobierno de Ambazonia, uno de los grupos milicianos separatistas, se atribuyó la autoría de las explosiones.

“Nuestro objetivo principal eran las fuerzas de élite de Camerún… que brindaban seguridad a los atletas. No permitiremos que Camerún continúe con su ocupación”, dijo a Reuters el portavoz del grupo, Capo Daniel.

En un video compartido por redes sociales se puede observar cómo, mientras los aficionados alentaban a los deportistas, una pequeña explosión estalla en la distancia.

"Diecinueve atletas han sido traídos a nuestras instalaciones con lesiones. Hemos operado a tres de ellos. Su condición es estable y no hemos registrado ninguna muerte", dijo a Reuters por teléfono Martin Mokake, director del Hospital Regional de Buea.

#BREAKING #CAMEROON #AFRICA



? CAMEROON :#VIDEO TERRIFYING MOMENTS OF EXPLOSIONS DURING THE MOUNT CAMEROON RACE OF HOPE IN BUEA TOWN!



529 athletes from 15 countries are participating in the #Race.

19 athletes injured. #BreakingNews #UltimaHora #Cameroun #Afrique #Explosion pic.twitter.com/BBBj2DLbQs