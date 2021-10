Buzz Lightyear tendrá su propia película

La saga de Toy Story cumplió 25 años durante este 2021... y Disney y Pixar presentaron el primer tráiler de lo que será la película de Buzz Lightyear. Esta contará la historia del mejor amigo de Woody en sus aventuras espaciales.

La precuela se estrenará el 17 de junio del 2022, según explicó Pixar en un comunicado. Ahora no será solo un juguete articulado, sino un piloto humano en el que estaba inspirado el muñeco.

El actor Chris Evans pondrá la voz al protagonista en la versión original y en su cuenta de Twitter mostró su satisfacción por darle vida a este personaje animado famoso con Toy Story.

I don’t even have the words. https://t.co/GHC8X6Yp7n