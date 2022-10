Britney Spears confesó cómo su madre la golpeó por salir de fiesta

La cantante estadounidense, Britney Spears, confesó en una publicación de la red social Instagram que su madre, Lynne Spears, la golpeó cuando regresó a su casa tras salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan.

La artista explicó que ese supuesto episodio violento se dio después de una noche de fiesta, ya cuando su esposo Kevin Federline, el padre de sus dos hijos, “la dejó” y aseguró que esa era la primera vez que Lynne la golpeaba.

“La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés”, escribió. “Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, sentenció la artista en la publicación que luego borró de sus redes.

“Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien”, agregó. “Supongo que nunca lo sabré”, cerró, Britney, dejando entrever que ella jamás tuvo una reacción similar con nadie de su entorno, ni familia, ni amigos.