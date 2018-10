Brasil va a las urnas en un ambiente polarizado

El candidato ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera presidencial, aumentaron su favoritismo para los comicios de este domingo 7 de octubre en Brasil. Las previsiones señalan que empatarían técnicamente en una segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Ibope, Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), subió apenas 1 punto hasta alcanzar el 32 % de las intenciones de voto. Mientras que Haddad, abanderado del Partido de los Trabajadores (PT), saltó hasta el 23 %, 2 puntos más frente a la anterior medición del lunes. Como ninguno obtendría más del 50 % del sufragio, los dos aspirantes se medirían en una segunda vuelta, el 28 de este mes.

En este sentido, Haddad conseguiría en esa segunda vuelta un 43 % de los votos, frente al 41 % que se anotaría Bolsonaro. El sondeo refleja un ambiente muy polarizado entre el capitán de la reserva del Ejército, Bolsonaro, y el “heredero” de Lula, Haddad.

Ambos han intensificado sus ataques en la recta final de la campaña electoral.

Pero Bolsonaro y Haddad se sitúan como los candidatos presidenciales más rechazados por los electores, un 42 % “no votaría de ninguna manera” por el primero y un 37 % tampoco por el segundo.

Por detrás aparecen el laborista Ciro Gomes (10 %), el socialdemócrata Geraldo Alckmin (7 %), y la ecologista Marina Silva, quien se mantiene con un 4 %.

Más lejos figuran el banquero Joao Amoedo, de Novo (2 %); el exministro de Hacienda Henrique Meirelles (2 %); el senador Alvaro Dias, de Podemos (1 %), y Cabo Daciolo, de Patriota (1 %).

De acuerdo con los resultados, un 11 % de los brasileños optaría por votar blanco o nulo y otro 6 % no supo o no respondió.

El candidato nacionalista

Jair Bolsonaro es nacionalista y conservador, nacido en Campinas, Estado de Sao Paulo, en 1955. Fue capitán del Ejército y, desde 1990, fue varias veces diputado.

Polémico por sus declaraciones de tinte machista, racista y homófobo, se recupera en su casa de Río de Janeiro.

El pasado 6 de septiembre en un mitin, recibió una puñalada que lo mantuvo hospitalizado y fuera de la campaña electoral por 23 días.

Bolsonaro escribió en su perfil de Twitter que Brasil no merece ser gobernado desde la prisión, en referencia al expresidente Lula, preso y condenado por corrupción y vetado por la Justicia. También es conocido por defender la dictadura militar en Brasil.

Su posición sobre las mujeres se refleja en una discusión en el plenario de la Cámara de Diputados donde Bolsonaro afirmó que no “violaría a la diputada Maria do Rosário porque ella no lo merece”. En una entrevista de la revista Playboy, en junio de 2011,

Bolsonaro afirmó que “sería incapaz de amar a un hijo homosexual” y que prefería que “muera en un accidente antes de verlo con un hombre con bigote por ahí”.

El heredero de Lula

Fernando Haddad es economista y abogado, nació en Sao Paulo hace 55 años. Ganó las elecciones a la alcaldía de Sao Paulo en 2012 y se convirtió en uno de los principales referentes del PT a nivel nacional por su gestión al frente de la metrópoli más grande de Sudamérica.

Descendiente de libaneses, Haddad se afilió al PT en 1983 tras participar en otras organizaciones de izquierda. Después de doctorarse en Economía y Filosofía, Haddad comenzó a aproximarse a la gestión pública.

Al frente del Municipio de Sao Paulo, Haddad intentó mejorar la movilidad urbana y disminuir los congestionamientos de tránsito en una ciudad de 12 millones de habitantes. La expansión de las ciclovías y la creación de varias líneas de ómnibus nocturnas fueron sus victorias.

Premiado por Unicef

Ciro Gomes nació en la casa de la abuela materna en Pindamonhangab, Estado de Sao Paulo, en 1957.

Estudió Derecho por la Universidad Federal de Ceará y en Harvard. A los 24 años fue elegido diputado en 1982 y alcalde de Fortaleza, en 1987. También fue Gobernador de Ceará, a los 33 años.

En 1933 recibió el Premio de UNICEF - Maurice Pate por la reducción de la mortalidad infantil en Ceará. Fue Ministro de Hacienda de Itamar Franco y candidato presidencial en 1998 y en el 2002.

Conservador moderado

Geraldo Alckmin nació en Pindamonhangaba, Estado de Sao Paulo, en 1952.

Su familia es de origen árabe. Él estudió medicina, es exgobernador y excandidato presidencial de 2006.

Es socialdemócrata. Al menos 8 partidos, cinco de ellos del grupo centrista, acordaron respaldar su candidatura.

Provinciano y católico, Alckmin es apodado “picolé de chuchu” -en español, helado insípido-. (D)