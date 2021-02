Biden canceló la emergencia nacional que Trump declaró para financiar el muro fronterizo con México

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, canceló la declaración de emergencia nacional con la que el exmandatario Donald Trump redirigió millonarios fondos asignados para otros proyectos y que fueron destinados en la construcción del muro fronterizo con México.

Por medio de una carta dirigida a la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el nuevo jefe de Estado indicó: “También he anunciado que será la política de mi Gobierno el que no se desvíen más dólares de los contribuyentes impositivos para la construcción de un muro en la frontera, y he dispuesto una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o reencaminados a esa obra”.

El 15 de febrero de 2019, Donald Trump firmó el estado de emergencia nacional para construir el muro en un intento por eludir al Congreso y llevar a cabo su prometido proyecto.

“Vamos a confrontar la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur, y lo haremos de una manera u otra”, dijo Trump mientras se preparaba para firmar una legislación que evitaría otro cierre parcial del Gobierno.

Aunque el Congreso se opuso a la declaratoria de emergencia, la Cámara de Representantes no logró obtener suficientes votos para anular el veto del expresidente de Estados Unidos.



Luego de los esfuerzos del Congreso por detener la construcción del muro, una demanda presentada por varias organizaciones civiles logró que tribunales federales en California bloquearan la iniciativa. Sin embargo, el pasado Gobierno apeló la decisión y, en julio de 2019, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le concedió al expresidente Trump la autorización para utilizar USD 2.500 millones, previamente asignados al Pentágono, para la construcción de tramos de la gigante pared.

Durante su campaña presidencial, Biden aseguró que frenaría la construcción del polémico muro de 3.200 kilómetros entre la zona fronteriza de Estados Unidos y México. (I)