La resistencia “Bella ciao” viene desde Italia hasta Argentina

“Bella ciao” (Adiós, bella) es uno de los temas más descargados en internet. El conocido himno partisano -símbolo de la resistencia antifascista italiana- es tendencia gracias al estreno de la tercera temporada de la serie española de Netflix: “La casa de papel”.

La melodía tiene más de 100 años dentro de la historia. Sin embargo, no hay dato exacto sobre el año de su creación ni el nombre de su compositor o músico.

La canción retomó su popularidad en 2018, cuando fue interpretada por el personaje de “El Profesor”, de la serie escrita por Álex Pina, que cuenta la historia de un robo en el que se toman rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.

Para el personaje ellos representan la actual resistencia al sistema. En la historia italiana la canción “Bella ciao” es el canto de los miembros de la resistencia antifascista.

“Esta mañana me he levantado. Oh Bella chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor”, dice su estribillo en español.

El movimiento partisano luchó contra el fascismo del dirigente italiano Benito Mussolini y contra las tropas de ocupación nazis de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La historiadora ecuatoriana María López explicó que fuera de las cámaras españolas este tema aún se entona entre grandes manifestaciones que involucran a Latinoamérica y al Medio Oriente.

“El blogger Lynx Pardinus expuso que se escucha una versión entre los kurdos de Turquía que combaten contra el Estado Islámico (EI). No es extraño que los combatientes de las fuerzas kurdas la entonen. Para ellos los del EI -que matan a los ajenos a su ideología- son los nuevos nazis”, señaló.

López aportó que en 2018 otra versión también fue entonada y viralizada durante las protestas contra las medidas de ajuste del presidente argentino, Mauricio Macri. El himno decía: “Macri chao, chao, chao...”.

Un símbolo de lucha

El historiador Leónidas “Noni” Ceruti indicó que los militantes antisistema, los revolucionarios del mundo, la cantaron en los momentos más difíciles y lo siguen haciendo.

“‘Bella ciao’ fue, es y será un himno de lucha antifascista, contra el capitalismo y contra las dictaduras”, remarcó Ceruti en el portal La Izquierda.

En efecto, la melodía fue y es traducida en varios idiomas y sus entonaciones se registran a través de la historia en barricadas, frentes de batalla o cárceles, mientras los civiles fueron torturados por las dictaduras y en las filas de fusilamiento. (I)