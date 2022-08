Bad Bunny sorprende a sus seguidores al aparecer vestido de novia

Bad Bunny ha generado gran controversia en redes sociales, esta vez por una sesión de fotos que hizo para la portada de la revista Harper's Bazaar.

En esta ocasión 'El Conejo Malo' usó un vestido de novia en la portada de la edición especial "The Next Icons" en Estados Unidos. El latinoamericano es conocido por romper estereotipos en la moda y esta vez no fue la excepción.

Al respecto, el portoriqueño expresó "estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y vestir lo que quiero, para poder vivir la vida de forma más auténtica”. Por otro lado, destacó que su éxito en Estados Unidos es gracias al trabajo de latinos que lo han ayudado.

El vestido de novia que llevó puesto Bad Bunny fue de Dior, además de las marcas de diseño: Louis Vuitton y Tiffany Co. El cantante, manifestó “siempre recuerdo ver las piezas con ropa de mujer, y siempre me quedaban mucho mejor, y tenían tanta variedad diferente”. Al respecto, destacó que no siempre mantuvo la misma identidad ya que al inicio de su carrera no era auténtico, por querer encajar en una carrera en donde todavía hay estereotipos machistas.

