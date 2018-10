El 60% de los automóviles Ferrari serán híbridos en 2022

El fabricante de automóviles de lujo Ferrari anunció que el 60% de sus modelos serán híbridos en 2022, a la que vez que presentó la nueva serie especial bautizada Icona (ícono) que incluye autos mono y biplazas.

"Para 2022 casi el 60% de los modelos que produciremos tendrán motores híbridos (combustible fósil y electricidad)", anunció el nuevo director general, Louis Camilleri, al presentar el plan estratégico 2018-2022.

"Vamos a adecuarnos a medida que pasen los años para cumplir con los requisitos en términos de reglamentación, pero también para satisfacer a nuestros clientes que piden emisiones correctas mientras se mantiene la emoción de conducir un Ferrari, algo único", explicó.

Ferrari calcula incrementar su facturación y pasar de los 3.400 millones de euros en 2017 a casi 5.000 millones en 2022, un aumento posible gracias a una gama de nuevos productos.

El fabricante lanzará entre 2019 y 2022 quince modelos nuevos, con un aumento "significativo" del precio promedio de venta, explicó el director comercial Enrico Galliera.

Se calcula que el beneficio operativo bruto ajustado (Ebitda) pase de 1.100 millones de euros en 2018 a 1.800 millones de euros en 2022.

Se trata de un objetivo menor del fijado por el anterior director general, Sergio Marchionne --fallecido este año-- , que calculaba llegar a los 2.000 millones de euros.

"No me gusta prometer lo que no puedo lograr, es un plan ambicioso pero factible", sostuvo Camilleri.

Uno de los ejes estratégicos de la legendaria marca italiana será el automóvil híbrido, que el fabricante ya propone con el modelo LaFerrari. (I)